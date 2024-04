Perché Sinner non farà l’ATP di Barcellona | punti persi e calendario prossimi tornei

(Di sabato 13 aprile 2024) Una scelta ponderata. Jannikquest’oggi disputerà la semifinale del torneo di Montecarlo, mettendo nel mirino il primo atto conclusivo della carriera in un Masters1000 sulla terra rossa. Un 2024 nel quale Jannik ha vinto 25 delle 26 partite disputate, aggiudicandosi gli Australian Open, il 1000 di Miami e500 di Rotterdam. Una continuità di rendimento incredibile frutto anche di una programmazione molto attenta e accurata. Si pensi, ad esempio, alla scelta di non giocareufficiali in avvicinamento allo Slam di Melbourne, ma essenzialmente alcune partite di esibizione, decidendo di fare un lavoro importante in allenamento. La stessa cosa si replicherà per la campagna sul Rosso, a quanto è dato sapere., infatti, non giocherà il torneo di, che avrà inizio la prossima ...

ATP Montecarlo: un Sinner sempre più fenomenale. Ma battere un osso duro come Rune non basta. Ora ce n'è un altro, Tsitsipas. I precedenti Non contano: E quanto a Djokovic l'ho visto terribilmente affaticato nel finale con de Minaur, che non ha certo il peso di palla e la consistenza di Sinner. Spero di non sbagliarmi. Anche perché so bene che se mi ...

ATP Montecarlo, Sinner: 'Il comportamento di Rune Ora ho imparato la lezione': E' un caso, può avere inciso quella situazione lì oppure no Jannik Sinner : ' Sapevo cosa ... Se è un caso oppure no, questo lo vedremo nelle prossime partite perché sicuramente non sarà stata l'ultima ...