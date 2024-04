Perché Sinner è stato danneggiato contro Tsitsipas | clamorosa svista arbitrale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Il giudice di sedia ha commesso un errore gravissimo nel corso della sfida tra Jannike Stefanos, semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. La francese Aurélie Torte, una delle figure professionali più accreditate nel suo ruolo in campo internazionale, ha infatti giudicato valido un servizio del greco, ma la palla era finita ampiamente al di fuori del settore designato. Unain un momento topico dell’in: quinto game del terzo set, con il tennista italiano in vantaggio per 3-1 e A-40, dunque con la possibilità di operare il secondo break della frazione e di indirizzare definitivamente l’inaveva commesso fallo sulla prima di servizio e ha servito lungo la seconda,non si è fermato, il gioco ...