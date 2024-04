Perché Roberto Cavalli era il re dell’animalier?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 13 aprile 2024), scomparso ieri a 83 anni, ha legato il suo nome a uno stile elegante e molto selvaggio, fatto con vestiti dalle linee semplici, ma con tessuti dalle stampe animalier e colori vibranti. Proprio per l’uso sistematico di stoffe ispirate agli animali della savana il designer fiorentino conquistò nel 2010 l’appellativo di re. Un soprannome che gli è stato dato dal The New York Times che ne voleva celebrare la grande creatività. Non c’era creatura che non lo avesse ispirato: ghepardi, zebre, giaguari, coccodrilli. E anche farfalle. Da dove nacque però questo amore? “Copio i manti degli animalimi piace copiare Dio, il designer più fantastico“. Un approccio alla moda, il suo, che bene ha rappresentato i ruggenti anni 2000, con la crescente consapevolezza della forza femminile in un mondo ...