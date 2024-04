Perché i tumori al cervello si asportano da svegli e come avviene l’operazione

(Di sabato 13 aprile 2024) L’intervento chirurgico da(awake surgey) è una procedura che si svolge in anestesia locale, con il pazienteo e cosciente, utilizzata per trattare alcune condizioni neurologiche, inclusi iale l’epilessia, quando l’area interessata è vicina a regioni cerebrali che controllano funzionila vista, il movimento o la parola.

Scienziato italiano negli Usa: "Aiuti fiscali per far tornare i medici Serve molto di più": ... cioè i tumori, in cui le persone ricevono cure inadeguate. Ricevo spesso richieste di aiuto dall'Italia alle quali ovviamente non posso dare risposta, perché magari il trial clinico innovativo è ...