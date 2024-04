Perché i cacciatori-raccoglitori europei sono scomparsi?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 13 aprile 2024) Il declino dei, una presenza dominante in Europa per millenni,misteriosamente. Il loro declino è stato strettamente legato all’arrivo e alla diffusione dell’agricoltura neolitica nella regione. Secondo i ricercatori, circa 8.000 anni fa, agricoltori neolitici migrarono in Europa dal Vicino Oriente introducendo piante e animali domestici. Questo segnò l’inizio della fine per i, che scomparvero definitivamente circa 5.000 anni fa, sostituiti dagli agricoltori. Popolazioni distinte Inon erano una singola entità, ma una variegata serie ...