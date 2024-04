Per la regina dei vaccini Covid Pfizer zero tasse in America nel 2023 I profitti ci sono ma sono in Irlanda e Porto Rico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024), la casa farmaceutica statunitense sommersa didopo essere stata la prima a commercializzare un vaccino contro il(sviluppato con la tedesca BioNtech e grazie a ingenti sussidi pubblici), è riuscita a non pagare neppure un dollaro dinel. Eppure, nonostante il rallentamento della domanda di, che ha causato una forte contrazione dei ricavi (da 100 a 58 miliardi di dollari), l’anno si è chiuso con un utile di 2,1 miliardi di dollari e, nel corso dell’anno,stati distribuiti dividendi agli azionisti per oltre 9 miliardi.rimane insomma una delle aziende farmaceutiche più redditizie al mondo. Il quartier generale è a New York ma ha filiali in tutto il mondo, molte in giurisdizioni ...