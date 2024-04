Per il Torino il derby contro la Juventus è soprattutto un ostacolo psicologico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 aprile 2024) Unvinto in 29 anni, peraltro dal valore sportivo tutto sommato ridotto, è un incubo dal quale non si esce facilmente. Ilci proverà, per l’ennesima volta, sabato pomeriggio, dopo averne persi 23 su 29 nell’èra Cairo, un numero gigantesco anche volendo considerare gli anni di dominio imposto dallasul campionato. Li ha persi in modi sempre diversi: convincendo a livello di gioco oppure finendo travolto, beffato all’ultimo istante o senza mai entrare in partita, illudendosi di avercela fatta, talvolta sentendosi semplicemente non all’altezza del compito e delle aspettative. Per trovare l’unica vittoria dal 1995 bisogna arrivare al 2015, con lagià certa del tricolore anche se in assenza del conforto dell’aritmetica: unribaltato con i gol di Darmian e Quagliarella. ...