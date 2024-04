Per Avellino | Unione Popolare Avellino | “Giù le mani dal Samantha della Porta!”

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuanto accaduto nella scorsa seduta del Consiglio Comunale ha scosso. Sorpresa e stupore lasciavano spazio allo sgomento man mano che emergevano le cause dello scontro tra la Vice-Sindaca e le associazioni giovanili presenti tra le file del pubblico. Giusto, allora, riflettere sulle ragioniforte contrapposizione verificatasi. Inteso che volutamente soprassediamo sulle scadenti capacitàVice-Sindaca nel mantenere equilibrio e controllo di sé nel corsoseduta, addirittura sorpresa a invocare un interventopolizia, fuori luogo e contesto, non si può non sottolineare che le ragioni nel merito dell’ordine del giorno invocate dalle associazioni giovanili appaiono assolutamente legittime, se non doverose. L’Amministrazione comunale dovrebbe spiegare loro, e alla ...

Ospedale Moscati : un uomo è stato risarcito per un intervento al cuore ritenuto inutile , la somma è di 45mila euro “L’ Ospedale Moscati di Avellino ha concordato il risarcimento di 45mila euro per ... (puntomagazine)

Il settore giovanile della Juvecaserta raccoglie successi - In piena attività anche i giovanissimi del Centro Minibasket, guidato da Lidia Tomasiello. Oltre alla partecipazione alle varie categorie previste dal Comitato regionale Minibasket, gli aquilotti si ...casertanews

Montoro, auto a fuoco nella notte: si indaga - I Vigili del Fuoco di Avellino nella notte appena trascorsa, sono intervenuti nel territorio del comune di Montoro alla frazione Borgo in via Cretazza, per un incendio che ha visto coinvolte due autov ...irpiniaoggi

Asl Salerno, flop per i medici “gettonisti”: reclutate appena 5 unità per l’emergenza - StampaFlop per il concorso bandito, nelle scorse settimane, dall’Asl di Salerno. Si trattava – come riporta il quotidiano “La Città” oggi in edicola – di una manifestazione d’interesse per incarichi ...salernonotizie