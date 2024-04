Pensioni anticipate 2024-2025 | Perfetto’ nostra proposta parte dal ricambio generazionale’

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di sabato 13 aprile 2024) Come avevamo anticipato ieri in questo articolo il Dott. Perfetto cercherà di rispondere alla seconda obiezione avanzata dal Professore Cazzola, al fine di riaprire il confronto a 360° e dissipare ogni dubbio sullache ricordiamo é a triplice firma Perfetto-Armiliato-Gibbin. Rprendiamo in sintesi la seconda obiezione del Professore: ‘Tassare robot per difendere un’occupazione che si difenderà da sola non sembra essere una scelta felice, ma una difficoltà in più. Non si possono più fare ragionamenti riguardanti il mercato del lavoro e il sistema di welfare senza tener conto dell’emergenza demografica: un aspetto che sembra non sia stato affrontato nella. La denatalità è il problema che rende difficile investire perché non si trova il personale adatto; è quindi sarà sempre di più un ostacolo alla crescita‘ di seguito la disamina del ...