Pechino Express | sul caso Artem e Megan Ria interviene Gianmarco Petrelli | fidanzato della ballerina

Nel corso della seconda tappa in Laos, i viaggiatori di Pechino Express hanno affrontato uno dei momenti più difficili quanto attesi del programma. Ad inizio puntata, infatti, sono stati divisi e ... (anticipazionitv)

La seconda tappa in Laos è stata molto intensa per i viaggiatori di Pechino Express, specie per Antonella Fiordelisi e Maddalena Svevi. Le due “capitane” delle loro rispettive coppie continuano a ... (anticipazionitv)