Pechino Express | pioggia di critiche per Artem | “Sembra che viva nel Medioevo”

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel corso della seconda tappa in Laos, i viaggiatori dihanno affrontato uno dei momenti più difficili quanto attesi del programma. Ad inizio puntata, infatti, sono stati divisi e mescolati tra di loro. La decisione, tuttavia, ha mandato in tilt, il giovane attore della coppia dei “Fratm“, il quale è finito in coppia con Megan, la ballerina della squadra delle “Ballerine“. Il suo atteggiamento, non a caso, è stato molto criticato dai telespettatori, in quanto a stento ha rivolto la parola alla ragazza.: l’atteggiamento difa discutere Non ci sono dubbi chefosse uno dei concorrenti più attesi di questa edizione di. Amatissimo per il suo personaggio Pino in Mare Fuori, ...