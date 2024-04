Pechino Express | insulti e scorrettezze tra Antonella e Maddalena | scatta la censura

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 13 aprile 2024) La seconda tappa in Laos è stata molto intensa per i viaggiatori di, specie perFiordelisi eSvevi. Le due “capitane” delle loro rispettive coppie continuano a darsi battaglia a colpi di provocazioni,e ora persino. Ebbene sì perché nel corso dell’ultimo appuntamento, il clima tra “Italia Argentina” e “Ballerine” si è a dir poco surriscaldato, tanto che la produzione sarebbe stata costretta anche are alcune immagini.: volanodurante la tappa Non ci sono dubbi che Laos abbia messo a dura prova i nervi dei concorrenti di, in particolar modo è stata la seconda tappa a scatenare rabbia ...