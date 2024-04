Pechino Express | Artem si rifiuta di parlare con Megan per portare rispetto alla sua fidanzata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 13 aprile 2024)è un attore napoletano nato in Ucraina diventato celebre per la fiction Mare Fuori dove interpreta il personaggio di Pino. In queste settimane è in onda su Sky con la nuova stagione diche lo vede in coppia con il collega e amico Antonio Orefice con cui forma la coppia dei #Fratm, ma proprio nel corso dell’ultima puntata è stato costretto a far coppia conRia, ballerina di Amici, là in gara con la collega Maddalena Svevi. Niente di anomalo, se non fosse cheha deciso per partito preso di non interagire conper non far ingelosire laa casa. “Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre donne, è una questione mia, di principio“. A niente è servita la risposta della Ria che lo ha rassicurato di essere ...