Pechino Express 11 | Artem non si rapporta a Megan Ria per rispetto verso la sua fidanzata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel corso dell’ultima puntata di, andata in onda su Sky giovedì 11 aprile, le coppie sono state rimescolate per un giorno, con l’obiettivo di portare un po’ di scompiglio nella competizione e tra i nuovi abbinamenti è spiccato quello che ha visto gareggiare insieme l’attore di Mare Fuori– in origine in coppia con il collega Antonio Orefice – e la ballerina ed ex allieva di Amici 22Ria, che invece fa coppia con la collega Maddalena Svevi. I due, però, sin da subito non sono riusciti a trovare un’intesa e questo gli ha fatto passare ore piuttosto difficili in Laos. In particolare,si è mostrato piuttosto freddo con, affermando di non voler aver alcun contatto con lei perdella sua: Ho ...