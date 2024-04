Pd da smantellare e sciogliere | Toninelli si scatena e lancia un vaffa a Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) Danilo, ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è intervenuto su Radio Cusano Campus per commentare le ultime mosse del M5S, in particolare la rottura in Puglia con il Pd e l'uscita dalla giunta Emiliano: “Valutazione molto positiva per il comportamento di Giuseppe Conte e del Movimento 5 stelle. Già allora eravamo a conoscenza che Michele Emiliano fosse il classico politico che accoglieva a braccia aperte la qualunque. Vi pare normale accogliere una che magari si candida con il centro-destra che poi passa al Pd e addirittura diventa assessore? Il Movimento all'epoca era in mano a Di Maio – ha continuato - lui voleva allearsi con il Pd perché non poteva sopportare di non avere più la poltrona da ministro con la fine di Conte 1. Di Maio era disposto a tutto. L'unica lettura concreta e oggettiva delle frasi di Conte è quella sul ‘fare pulizia ...