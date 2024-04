Patente a punti con autocertificazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Requisiti autocertificati, decurtazioni ridotte per infortuni che comportino inabilità, possibilità di crediti aggiuntivi oltre al punteggio iniziale ed estensione ad altri settori oltre all’edilizia. Cambia laper i cantieri, la soluzione pensata dal governo dopo la tragedia dell’Esselunga a Firenze per mettere un argine alle morti sul lavoro. Ma le modifiche, che vedono la luce dopo un’altra tragedia, quella alla centrale di Suviana, vengono bocciate da opposizioni e sindacati, scesi appena giovedì in piazza per gridare basta alle troppe morti bianche: questa – avvertono – non è la soluzione per rafforzare la sicurezza sul lavoro. Le novità sono contenute in un emendamento al decreto Pnrr approvato dalla commissione Bilancio della Camera, che ha chiuso l’esame del provvedimento, atteso lunedì in Aula. L’emendamento riscrive ...

Cantieri, cambia la Patente a punti: via libera con l’autocertificazione - Spunta un’ulteriore novità per la cosiddetta «Patente a punti» per imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri edili temporanei o mobili: si ...ilmessaggero

Edilizia, più facile perdere punti in cantiere - In commissione bilancio della Camera ok al decreto legge Pnrr. L’inabilità permanente si sdoppia: a rischio 15 crediti. Più decurtazioni anche per le violazioni di adempimenti ...italiaoggi

Patente a punti per i cantieri, ecco cosa cambia e come funzionerà: dall'autocertificazione alle decurtazioni per gli infortuni, le novità - Cambia la Patente a punti per i cantieri. Dai requisiti autocertificati alle decurtazioni ridotte per infortuni che comportino inabilità, passando per la possibilità di ...ilgazzettino