Passati di moda gli alveoli | sulla pizza si gioca con consistenze e temperature Ecco i nuovi trend

(Di sabato 13 aprile 2024) di Giusy Ferraina Cinque le categorie di cottura -classica,in teglia,alla pala,STG,a due esenza glutine - alle quali si aggiungono le gare di abilità e il Trofeo speciale Heinz Beck dedicato alla preparazione di primi piatti artigianali ed “espressi” creati dal cuoco della pizzeria, per un totale di 718 iscritti da 55 paesi diversi, di cui il 56% italiani. Al Campionato Mondiale dellatre giorni serrati di decine di pizze stese e farcite e di altrettante pizze assaggiate dai vari giurati, che vivono un vero tour de force del carboidrato alla ricerca delle migliori. Proprio dai tavoli di giuria si ha la privilegiata possibilità di registrare le tendenze che si affacciano nel mondo, sia in Italia che ...

Serata di moda al Palacultura: fra premi e sfilate gli ospiti ricordano Roberto Cavalli VIDEO - Abbiamo intervistato uno di loro, Natale Antonio Barilà, onorato di aver mostrato i suoi lavori a celebri nomi della moda. Dalla commozione alla festa: Jo Squillo e Michelle fanno ballare la platea ...tempostretto

La morte di Roberto Cavalli, Armani: “Enorme rispetto per un vero artista” - Dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni al governatore Giani passando per Armani e Renzi, tutti ricordano l’importanza dello stilista per il made in Italy ...lanazione

Albiate, mercoledì il convegno “La moda passa, lo stile resta” - ALBIATE - Albiate va... di moda. Mercoledì 17 aprile il comune brianzolo ospiterà nell'auditorium della biblioteca dalle 20.45 un incontro ...monzaindiretta