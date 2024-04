Pasdaran iraniani assaltano una nave legata a Israele | alta tensione nello Stretto di Hormuz

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Un commando a bordo di un elicottero. Così dei soldatihanno fatto irruzione e preso il controllo di unadi. Fin da subito, un funzionario della difesa del Medioriente, che è voluto rimanere anonimo, avevano attribuito l'azione all'Iran. L'abbordaggio è avvenuto nel Golfo di Oman, al largo della città portuale emiratina di Fujairah. La città, sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti, è il porto principale della regione per le navi che imbarcano nuovi carichi di petrolio, ritirano i rifornimenti o sostituiscono l'equipaggio L'elicottero coinvolto era infatti riconducibile a quelli utilizzati dalla Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana, che in passato ha effettuato altri raid navali. L'attacco arriva in un momento di grande, ...