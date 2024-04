Partita stratosferica E il sogno continua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Se è un, non svegliate i giocatori della Mint Vero Volley Monza, che domani alle 18 alla ilT quotidiano Arena si giocheranno l’accesso alla finale scudetto. Ormai i brianzoli sono andati oltre ogni più rosea aspettativa, evitando un’eliminazione che sembrava scritta dopo le prime due gare della serie con i campioni d’Italia dell’Itas Trentino e annullando anche il secondo match point dei blasonati avversari. Mercoledì sera i ragazzi di coach Massimo Eccheli hanno disputato probabilmente la loro migliordell’anno, facendo ancora meglio di gara-3 dove comunque l’uscita dal campo per infortunio di Kamil Rychlicki li aveva aiutati. L’assetto con Eric Loeppky da opposto (Arthur Szwarc in panchina) ha di nuovo mandato in tilt Alessandro Michieletto (tra i pochi se non l’unico a salvarsi dei suoi) e compagni che dopo aver vinto il primo ...