Parma-Spezia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Ennio Tardini valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini di Fabio Pecchia stanno ormai facendo il countdown per festeggiare la promozione inA e non hanno alcuna intenzione di interrompere la loro marcia trionfale La compagine bianconera, dal suo canto, è in piena lotta per la salvezza e ha assolutamente bisogno di portare via dei punti da un campo molto complicato. La capolista del torneo è reduce da un solo punto nelle ultime due partite e ora ha bisogno di tornare al successo per evitare di rimettere in discussione il proprio primato. La squadra ospite, invece, è in ...