Parma-Spezia 2-0 | la capolista ipoteca la promozione grazie a Zoet

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Un gol nel finale del primo tempo, poi una papera che regala il raddoppio ai padroni di casa. Così locede alla, che allunga in vettaad un risultato rotondo frutto di una rete di Hernani e un sigillo di Charpentier, che deve ringraziaresfortunato e ora di nuovo scavalcato da Ternana e Cosenza. Mister D'Angelo sceglie la formazione dello scorso turno, facendo però partire dall'inizio Cassata e Kouda. Loparte bene, gli emiliani cercano di imporre il proprio gioco, ma non riescono. Siamo al 9' quando Bonny scarica una conclusione di prima sopra la traversa, servito da Man in area, poi al 20' è Bonny a cedere per Mihaila che, però, da buona posizione scarica alto. Ad evitare lo ...