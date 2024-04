Parigi | i misérables poco olimpici di Macron

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 13 aprile 2024) Clochard, immigrati senza fissa dimora, vagabondi assortiti...ne attrae sempre di più, ma si è deciso di nasconderli: la capitale infatti sta per ospitare le Olimpiadi ed è in corso un’operazione di rimozione coatta di chiunque rovini l’immagine della città, a costo di deportazioni di massa in provincia. Dove vedono arrivare gli «indesiderati», tra la sorpresa e il timore di pericolose tensioni. Sono stati presentati sotto il segno dell’inclusività e dell’eguaglianza, ma al momento quelle disi annunciano come le Olimpiadi dell’esclusione. A rimanere fuori dal «circo» che comincerà il 26 luglio prossimo sono, come al solito, gli ultimi: senzatetto, migranti, tossicodipendenti e vagabondi. Ospiti indesiderati in una Ville Lumière tirata a lucido e pronta a mostrare tutta la sua grandeur ai riflettori internazionali che si accenderanno ...