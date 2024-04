Parete | 74enne spara e uccide il vicino per un parcheggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Caserta, 13 aprile 2024 - Per uncondominialeil suo. La tragedia è avvenuta nel Casertano, a, attorno alle 16 di questo pomeriggio. I carabinieri di Aversa sono intervenuti sul posto fermando un, che non ha opposto resistenza, accusato di aver fatto fuoco contro il, il 60enne Sebastiano Tessitore. La lite, secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, è scoppiata all'interno del condominio, probabilmente per unconteso che aveva già creato tensione tra i due. All'aggressore i militari hanno sequestrato una pistola calibro nove, detenuta legalmente, probabilmente l'arma del delitto.