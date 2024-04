Pappalardo e Anfuso nuovi direttori | ma al Teatro di Messina va in scena la polemica

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilsceglie i suoie inva la. La decisione presa dal commissario Orazio Miloro, non è piaciuta al sindaco e non certo per i nomi, quanto piuttosto per il modo in cui è stata presa questa decisione. Sullo sfondo una nuova puntata del braccio di ferro fra l’attuale maggioranza regionale e Sud chiama Nord di Cateno De Luca . Inomi Partiamo dalla nomine....