Paolo Diacono | lo straordinario cantore dell’epopea longobarda

(Di sabato 13 aprile 2024) Quando, nel 568 dell’Era Volgare, si affacciarono sul Friuli le avanguardie di un popolo destinato a lasciare una traccia fondamentale nella storia dell’Italia, accanto al re, che si chiamava Alboino, c’era un nobile guerriero, Leupchis, un discendente del quale avrebbe brillato in tutt’altro campo: . Grazie alla sua Historia Langobardorum, infatti, oggi noi possiamo ricostruire tanti particolari del periodo in cui quei nostri lontani antenati, partiti dalla Scandinavia per conquistarsi un posto nella storia italiana, gettarono le basi di un dominio che sopravvive ancora in tanti nomi a noi familiari: dalla Fara a Martinengo, fino al toponimo Lombardia, che altro non significava che “la terra dei Longobardi”., come molti intellettuali del passato, visse in un periodo di crisi e di declino del proprio mondo: scrisse la sua opera fondamentale a Montecassino, ...