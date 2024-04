Paolo Bertolucci valuta la sconfitta di Sinner a Montecarlo | “Errore arbitrale e crampi decisivi”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Un epilogo amaro per Janniknella semifinale del Masters1000 di. L’altoatesino, contrapposto al greco Stefanos Tsitsipas, stava completando una splendida rimonta. Perso il primo parziale 6-4,si era aggiudicato il secondo set 6-3 ed era in vantaggio di un break nel terzo parziale. Nel quinto game l’episodio che ha deciso la partita. Sul 3-1 e servizio di Tsitsipas, l’ellenico non ha trovato il rettangolo del servizio con la seconda in maniera chiara, ma la chiamata del doppio fallo sulla palla break non è arrivata da parte del giudice di linea e di sedia. Unmolto importante che, nei fatti, ha cambiato il volto del confronto, visto che poi anche Jannik è stato colpito dai, anche per la tensione dell’episodio menzionato. Ne ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, ...