Panchina Milan | Pioli in bilico | incontri con Lopetegui | ma…

Calciomercato - Pioli in sospeso, Milan su Lopetegui. Jorginho idea low cost per la Juve - Giustamente il cammino fatto fin qui dal Milan nel 2024 aveva spinto i più ottimisti a confermare già Pioli in pectore sulla Panchina rossonera. Puntualmente è bastata una sconfitta interna in Europa ...eurosport

Pioli stravolge il Milan: pronti sei cambi contro il Sassuolo - Milan al lavoro per la sfida con il Sassuolo ... Infine, ballottaggio aperto anche a centrocampo, con Bennacer che potrebbe essere tenuto in Panchina per far spazio al duo Adli-Musah, con il ...milanlive

Cessione Milan, baby prodigio vicino all’addio: arriva la maxi proposta - Il Milan rischia di perdere una della sue promesse più interessanti. Infatti dalla Premier League sono pronti ad una maxi offerta ...spaziomilan