Panchina Milan | c’è già il dopo Pioli Arriva dalla Spagna |  il nome

(Di sabato 13 aprile 2024), il futuro diè sempre più in bilico e c’è già il nome del possibile sostituto che: ecco chi è, ecco il nome del possibile sostituto diche… View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE Verso Sassuolo-rivoluziona la formazione: da Chukwueze a Okafor. Le ultime L'articolo proviene da Daily

Calciomercato - Pioli in sospeso, Milan su Lopetegui. Jorginho idea low cost per la Juve - Giustamente il cammino fatto fin qui dal Milan nel 2024 aveva spinto i più ottimisti a confermare già Pioli in pectore sulla Panchina rossonera. Puntualmente è bastata una sconfitta interna in Europa ...eurosport

Cds - ADL ha Conte in cima alla lista, ma attenzione a Calzona: si gioca un jolly - La questione-Conte viene definita è molto semplice: De Laurentiis lo stima da sempre e lui ha voglia di tornare in Panchina.tuttonapoli

De Rossi masterclass: come ti stendo il Milan - Otto vittorie, due pareggi e una immeritata sconfitta con l’Inter in campionato, due qualificazioni consecutive, con la straordinaria serata contro il Brighton, in Europa League prima della strepitosa ...ilromanista.eu