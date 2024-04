Pallanuoto femminile | finale tutta italiana in Euro Cup | Trieste e Padova vittoriose in semifinale!

(Di sabato 13 aprile 2024) La Final Four diporta in dote un ultimo atto tutto italiano nell’Cup 2023-2024 di: Plebiscitovincono in semirispettivamente per 15-10 sulle magiare del Vasutas e per 10-8 sulle neerlandesi del De Zaan e si scontreranno domani pomeriggio nella finalissima che assegnerà il titolo della seconda competizione continentale per squadre di club. Laribalta e vince un match che pareva perso ad otto minuti dalla conclusione: le neerlandesi erano avanti 5-8 dopo tre quarti di gara, ma in meno di 5? le giuliane piazzano il parziale monstre di 5-0 ribaltando il match e conquistando la. Top scorer del match Gragnolati ...

