Pallamano a silver Il Romagna ospita il Cus Palermo

(Di sabato 13 aprile 2024) Ultimo impegno casalingo per lachealle 17,30 al Cattani a Faenza il Cus. E’ il primo di due incontri con squadre sicule visto che il campionato, prima dei playoff, metterà di fronte gli arancioblù alla trasferta di Enna. La maggior parte delle volte si è giocato alla palestra Cavina e quindi la cornice stavolta è diversa e poi l’orario canonico fissato alle 19 viene spostato alle 17,30. Il team allenato da Miguel Angel Moriana Lopez è in salute perché con il successo a Salerno ha ottenuto il quarto posto che gli permetterebbe di disputare l’eventuale "bella" tra le mura amiche negli spareggi. Oltre al, la altre formazioni qualificate sono Camerano, San Lazzaro, Chiaravalle, Molteno, Cologne, Genea Lanzara ed Enna. Al momento l’avversario dei quarti di finale ...

