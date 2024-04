Palermo | la provocazione di Stefania Petyx | un selfie contro la mafia nel quartiere Arenella

Siccità, la Sicilia chiede le navi cisterna e pensa di riaprire i dissalatori. “Una crisi come nel 2002” - Quanto costa la mancanza di acqua e in quanti comuni è stata ridotta la fornitura di quella potabile. Gli addetti ai lavori: la situazione è critica, se continua a non piovere può diventare drammatica ...quotidiano