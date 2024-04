(Di sabato 13 aprile 2024) I TOP, i FLOP e iaidelvalido per la 32esima giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Pierotti FLOP: Walukiewicz(4-4-1-1): Falcone 7; Gendrey 5.5 (43’st Venuti sv), Pongracic 6.5,

Empoli, le Pagelle di CM: Caprile non basta, Walukiewicz sciupa tutto - Caprile 7: salva qualsiasi cosa dalle sue parti, ma non basta Bereszynski 6: poche sbavature Walukiewicz 5: pesa la disattenzione che costa l`assist per Piero.calciomercato

Pagelle Lecce-Empoli, i voti ai protagonisti del match - I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 32esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Lecce-Empoli Le Pagelle dei protagonisti del match tra Lecce e Empoli, valido per la 32esima ...calcionews24

La cronaca della sfida tra Lecce ed Empoli vinta 1 a 0 dai giallorossi - Lecce ed Empoli si affrontano al Via Del Mare per la trentaduesima giornata di Serie A. I giallorossi scendono in campo con il 4231. In porta c’è Falcone; in difesa Gendrey, Baschirotto, Pongracic e ...pianetalecce