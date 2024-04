Pagelle Bologna-Monza 0-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Ledi0-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentaduesima giornata di. Al Dall’Ara i felsinei fanno la partita e collezionano conclusioni, ma i brianzoli giocano un incontro molto intelligente, non perdendo mai compattezza e provando a ripartire in modo spavaldo. E’ così che fino agli ultimi minuti il punteggio è ancora a reti inviolate e non muta. Di seguito ecco ledella sfida.(4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Lucumì 6.5, Beukema 6.5, Kristiansen 5.5; Aebischer 6, Freuler 6; Orsolini 7, Ferguson 6 (17’st Ndoye 6), Urbanski 5; Zirkzee 5. In panchina: Ravaglia, Ilic, Corazza, De Silvestri, Calafiori, Lykogiannis, Moro, Fabbian, El ...