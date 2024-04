Ospiti Verissimo | puntata 13 aprile | Beatrice Luzzi con i figli | eliminata serale Amici 23 e nota coppia di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 13 aprile 2024) Questo pomeriggio, sabato 13, torna su Canale 5, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin e pronto ad accogliere una serie diche si racconteranno al cospetto della padrona di casa, Silvia Toffanin. Chi saranno i protagonisti del nuovo imperdibile appuntamento? Scopriamo chi aprirà le danze in questa primadel weekend., glidelladi sabato 13Tra glididi questo sabato, Francesca De André descriverà, in un colloquio profondo con la padrona di casa Silvia Toffanin, le severe violenze patite dal suo ex partner, che è stato condannato, in primo grado, a tre anni e tre mesi di prigione per lesioni gravi e abusi. ' Visualizza ...