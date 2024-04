Osimo non si ferma | seconda piazza blindata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) SAN MARINO 03 Parziali: 21-25, 18-25. 9-25.espugna anche San Marino continuando la marcia vincente. Un match che poteva nascondere insidie, ma i ragazzi di coach Pascucci sfoderano un’altra prestazione brillante, riuscendo a sopperire alle assenze di Terranova e Paci e rimanendo così saldamente in. Dopo un primo set equilibrato, chiuso sul 21-25, nel secondo periodo i "senza testa" sono costretti a rincorrere,ndo poi l’allungo decisivo. Una rimonta che si fa sentire nel morale dei locali che nel terzo set quasi non rientrano in campo., con un Boesso in grande forma, domina letteralmente il terzo parziale chiudendo con un perentorio 9-25 che vale l’intera posta conquistata in meno di due ore. "Si tratta del quarto 3-0 consecutivo ...