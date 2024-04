Osimhen | il Psg non va oltre i 90 milioni La scorsa estate ne offrì 150 Corsport

(Di sabato 13 aprile 2024), il Psg non vai 90. Lane150. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Il Psg si avvicina a Victor. Però a piccoli passi, considerando le proporzioni, le intenzioni iniziali e il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore. I primi contatti, comunque, sono partiti, con una previsione di spesa che per il momento non si avvicina ai 130dell’escape: il club di Al-Khelaifi, per ora, sarebbe intenzionato a investire più o meno 90di euro tra base fissa e bonus. Quarantameno dell’opzione da accendere per liberare Victor, davanti al suo consenso, senza possibilità di opposizione del Napoli. De Laurentiis, per ...

Il Paris Saint Germain fa sul serio per Victor Osimhen e sta lavorando con Aurelio De Laurentiis per trovare una quadra che consenta al club... (calciomercato)

Il PSG si avvicina a Osimhen, ma offre 40 milioni in meno rispetto quanto chiesto da ADL - Calciomercato Napoli - Il tema Osimhen diventa molto importante arrivati a questo punto della stagione, perché manca pochissimo al mercato estivo che porterà via l'attaccante nigeriano dal Napoli quas ...msn

Il PSG insiste per Osimhen: De Laurentiis non fa sconti - Victor Osimhen è l’obiettivo numero uno del PSG per la prossima estate. I parigini sono pronti a perdere Kylian Mbappé a parametro zero e avrebbero iniziato a trattare con il Napoli per il centravanti ...footballnews24

CDS - Mercato Napoli, niente sconti per Osimhen: il bomber si muove solo per 130 milioni - NAPOLI - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non farà sconti a nessuno e se una società vorrà accaparrarsi Victor Osimhen, in uscita dalla rosa azzurra, dovrà pagare l'intera cifra della clausola resci ...napolimagazine