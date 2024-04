Oscar Di Montigny e il concetto di sfera | “Così cambieremo il mondo”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Milano, 13 aprile 2024 – «L’armonia invisibile è unaperfetta e incontaminata. Quella visibile, invece, si deforma continuamente sotto il peso della realtà", recita una massima di Eraclito. L’economia sferica che teorizzaDi, intende portare armonia anche nel visibile, ma come fare, appunto, con il peso della realtà? L’imprenditore e divulgatore, dopo anni in Banca Mediolanum, e dopo una sussurrata parentesi politica, con il suo nome che circolava come possibile candidato contro Giuseppe Sala alle ultime elezioni comunali, ha intrapreso un nuovo percorso, fondando I-deagate, un “humanovability hub“ e grateful foundation, ente del terzo settore che persegue finalità divulgative. Una «rinascita»? "Sì, ho avuto un periodo intenso. Sono reduce da un viaggio in Himalaya in solitaria. Un’esperienza struggente e ...