Oroscopo Branko sabato 13 Aprile 2024 | Vergine pensieroso

(Di sabato 13 aprile 2024) L’diper oggi,13Ariete Giornata nella quale iniziare a riflettere sulla vostra forma fisica, che è assai imperfetta. Marte in Pesci vi renderà affaticati e stanchi, non strapazzatevi. Toro Il transito di Marte vi rende energici e pieni di voglia di fare. Un entusiasmo e un carisma che saranno travolgenti e influenzeranno chi vi circonda. Gemelli Marte in Pesci potrebbe provocare tensioni e difficoltà in famiglia e in amore. Le discussioni possono essere dietro l’angolo, specie con il partner, e soprattutto per motivi futili. Cancro Buone notizie per il vostro segno. Marte raggiunge Mercurio e Venere nel segno dei Pesci e porta con sé tanta fortuna e spensieratezza. Inoltre a breve il Sole sarà in Toro e tutte le stelle saranno a vostra favore. Insomma, un ...