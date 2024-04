Ora si vota chi si ama Lo spiegano Petrolo e Incantalupo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 13 aprile 2024) Il titolo è già piuttosto accattivante e sintetizza bene un “sentiment” elettorale diffuso. Stiamo parlando di Chi mi ama mi voti, edito da Guerini e Associati. Un libro che indaga nel profondo l’intreccio sempre più evidente tra le dinamiche della comunicazione politica e quelle del marketing. Gli autori, che a Formiche.net sottolineano gli aspetti salienti del volume, sono Domenicoe Lorenzo. Esiste ancora un confine netto tra comunicazione politica e marketing? Non esiste un confine netto. Oggi più che mai i principi del marketing vengono applicati nella comunicazione politica. Ma come per i prodotti commerciali anche per la politica vale il principio: Content is the king. Un pessimo prodotto non funzionerà mai, neanche con grandi campagne di marketing e lo stesso vale per la politica. Si possono usare gli strumenti del marketing ...