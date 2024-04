Operazioni in orbita | il gen Bianchi racconta la nuova frontiera della sicurezza satellitare

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 13 aprile 2024) Le funzionalità denominate Rendez-vous and proximity operations (Rpo) non sono nuove e hanno giocato un ruolo importante in molti programmi di volo spaziale umano negli ultimi sessanta anni di attività spaziali, come quelle inlunare, che ha permesso gli sbarchi sulla Luna o interrestre, con l’assemblaggioStazione spaziale internazionale. Queste funzionalità ora integrate nel In-orbit servicing (Ios) mirano a soddisfare un ampio portafoglio di diverse applicazioni, come il rifornimento di carburante, l’estensionevita, ispezioni e riparazioni (senza considerare l’uso aggressivo delle tecnologie per interruzione/sabotaggio di specifiche missioni) nonché rimozione attiva dei detriti e offrono nuove interessanti prospettive per il settore spaziale con un impatto forse dirompente sulla catena ...