(Di sabato 13 aprile 2024), in provincia di Caserta: unaper unè finita in tragedia

L'autore del delitto sarebbe stato già fermato dai carabinieri L'articolo Omicidio a Parete , lite tra vicini finisce in sparatoria : morto un uomo sembra essere il primo su Teleclubitalia. (teleclubitalia)

Omicidio a Parete nel Casertano: uomo fredda il vicino di casa dopo una lite per il parcheggio condominiale - Tragedia in provincia di Caserta, a Parete, comune di circa 12 mila abitanti. Un uomo di circa 60 anni è stato freddato a colpi di pistola da un vicino di casa 74enne nella giornata di sabato 13 ...notizie.virgilio

Si 'disegna' lo stallo del parcheggio: uccide vicino di casa a Parete - Parete, 13 aprile 2024 - Una banale lite condominiale, scoppiata probabilmente per il parcheggio delle auto - anzi per uno stallo disegnato con la pittura nell'area condominiale delle palazzine - è de ...lnx.casertasette

Lite tra condomini, spunta una pistola: spara e uccide il vicino - Una banale lite condominiale è finita nel sangue. Succede a Parete, in provincia di Caserta. Come riporta CasertaNews, il fatto è accaduto poco prima delle 16 di oggi, sabato 13 aprile, in una ...today