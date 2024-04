Ogni casa è un progetto | e ogni progetto un sogno | di futuro e di vita

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 13 aprile 2024) La primadi design che ho visto era di una compagna delle medie, al suo compleanno. Non c’era ingresso né anticamera, solo un grande salone senza mobili, tavoli, tende, senza punti d’appoggio nemmeno per lo sguardo. Solo luce, spazio, moquette giallo limone, lunghi divani zebrati bianchi e neri. Era magnifica. L’attico della famiglia Gucci a Manhattan è in vendita: lusso e design a un prezzo da capogiro X ...