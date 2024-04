Nuovo piano triennale | lavori per 2 | 3 miliardi

(Di sabato 13 aprile 2024) Il gruppo delle costruzioni Impresa Costruzioni Maltauro (in foto l’ad Alberto Liberatori) prevede di acquisire commesse per 2,3nel triennio 2024 - 2026, il 73% delle quali per la realizzazione di infrastrutture, secondo una linea di crescita del 19% anno su anno. Nel 2023 ricavi per 669 milioni (+12% sul precedente esercizio).

Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo in tutta l’ Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì, prendendo di mira le infrastrutture critiche in varie regioni. Joe Biden ha detto ... (ilsole24ore)

Tls, vertici in commissione. Attesa per il tavolo di pace - L’interrogazione sul piano industriale di Tsl presentata da Forza Italia-Udc-Nuovo Psi con ’Le Biccherne’ (Cortonesi e Pucci), riaccende le polemiche sul bilancio di Toscana Life Sciences. L’azzurra ...msn

Oggi ultimo incontro con il ’Pug in tour’ - Ultimo incontro a Longiano con "PUG in tour" per discutere del futuro del territorio e definire le caratteristiche del Nuovo piano urbanistico generale insieme ai cittadini e portatori di interesse.ilrestodelcarlino