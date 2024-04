Nuova luce per le vie del centro con l’associazione commercianti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Sono state inaugurate le luminarie vintage per le vie deldi Macerata, a cura deldeidelstorico. In via Garibaldi, piazza Annessione, via Lauri, corso Matteotti, vicolo Ferrari, via don Minzoni, via Gramsci, via Crescimbeni, corso della Repubblica, via De Vico e le scalette, l’illuminazione, della ditta Porfiri, sarà attiva fino al 30 novembre: oltre che un abbellimento del salotto buono della città, le luci sono importanti anche sul piano della sicurezza urbana. Per realizzarle le luminarie il Comune di Macerata non han dovuto affrontare alcuna spesa. All’inaugurazione ufficiale – avvenuta nei giorni scorsi – hanno preso parte, oltre che gran parte deidelanche il sindaco Sandro Parcaroli e ...