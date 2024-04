Nove liste con il sindaco C’è anche Manes di Azione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) La coalizione a favore della candidatura di Fioravanti si rinforza con una nona lista che andrà ad inglobare la sezione cittadina del partito, in campo per il centrodestra senza però utilizzare il simbolo. Quella allestita sarà una lista capitanata dall’assessore uscente Maria Luisa Volponi che andrà a sposare appieno tutto il discorso legato a green, opportunità di lavoro e qualità della vita. "La nostra lista civica ‘Ascoli green’ si propone l’obiettivo di continuare a portare avanti proposte, progetti e iniziative messe in campo sin dall’insediamento avvenuto nel 2019 grazie alla delega alla qualità della vita affidatami dal– commenta l’assessore Volponi –. Nel corso di questo mandato Ascoli è entrata a far parte dei comuni ciclabili. Abbiamo aderito alla rete italiana città sane ed è stato istituito l’osservatorio permanente sulla ...