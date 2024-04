Nottingham Forest-Wolverhampton sabato 13 aprile 2024 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 13 aprile 2024) Dopo aver mancato la qualificazione alle semifinali di FA Cup perdendo in casa contro il Coventry, ilsembra aver accusato il colpo con un solo punto su nove portato a casa nelle successive tre partite. Trova unin piena lotta per non retrocedere che ha fatto cinque punti nelle ultime quattro giornate InfoBetting: Scommesse Sportive e