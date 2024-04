Non solo pista da bob delle Olimpiadi | Cortina in piazza contro la cementificazione | dall’ex stazione ai privati all’ennesima funivia

(Di sabato 13 aprile 2024) Astanno cominciando a capire quali saranno le ricadute, soprattutto edilizie,invernali 2026. Le associazioni ambientaliste hanno manifestato attraversando il paese con cartelloni e striscioni che denunciano la colata di cemento che ha cominciato ad abbattersi sul centro turistico ampezzano. Ad ogni sosta, una specie didi una via crucis laica, di cui lada bob di Ronco è diventata il simbolo. Quella che il governatore Luca Zaia ha definito “lapiù iconica del bob” rischia di diventare la più rappresentativa dello spreco e del disastro ambientale. Ma in questa cornice ci sono anche alberghi, case private, parcheggi, negozi e nuove funivie.da bob: “E’ un disastro” “Qui stanno rovinando tutto, è un disastro. Sulla ...

È la settimana santa per gli intenditori e appassionati di vino in Italia. A Verona dal 14 al 17 aprile andrà in scena il Vinitaly , un appuntamento enorme con centomila metri quadrati netti occupati ... (linkiesta)

E` Kevin Denkey l`ultima idea del Milan per il futuro del reparto offensivo che in estate saluterà Olivier Giroud: come vi abbiamo raccontato... (calciomercato)

Agrigento Capitale della cultura 2025, dopo 2 mesi la fondazione è ancora "azzoppata" - Manca la necessaria omologa: la struttura non ha ancora nemmeno un conto in banca e non può assegnare incarichi né stipulare accordi ...agrigentonotizie

Il DualShock e il terrore dei tasti più odiati: i ricordi indelebili di L3 e R3! - Se il tasto Analog è il più misterioso del DualShock di PS1 e PS2, i pulsanti L3 e R3 sono certamente tra i più 'odiati' dai videogiocatori cresciuti a pane e console PlayStation (ma non solo): basta ...everyeye

Gatti e il colpo allo stomaco di Zapata, Maresca non vede e il Var non interviene: cosa è successo in Torino-Juventus - Grandi polemiche per Torino-Juventus con l'arbitro Maresca che non ha visto un episodio che ha coinvolto Duvan Zapata e Federico Gatti. Il difensore centrale è caduto a terra dopo ...ilmessaggero