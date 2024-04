Non fa giocare il figlio alla partita di calcio U17 | papà prende a pugni il direttore sportivo e schiaffeggia il mister

(Di sabato 13 aprile 2024) Seveso (Monza), 13 aprile 2024 – Dopo il caso choc dello scorso giugno a Seregno, con un dirigente 44enne che ha perso un rene per sedare una rissaU9 in oratorio, un altro episodio assurdo di aggressione da parte di un genitore, nelgiovanile, in Brianza. E' successo a Seveso, durante l'ultima giornata di campionato regionale, dove il padre di un ragazzo U17, prima della, avendo intuito che ilnon sarebbe partito titolare, si è scagliato contro ilLuigi Zambelli, colpendolo con due. Un'aggressione vista daldella squadra, Luigi Pasinato, che è accorso per dividerli e si è preso uno schiaffo dal genitore scalmanato. Dopo l'uomo è stato allontanato, ma gli strascichi ...

