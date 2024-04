Non ci sarà una guerra aperta Capuozzo | come risponderà l' Iran ad Israele

(Di sabato 13 aprile 2024) L'attacco dell'adsembra sempre più vicino. A fare un punto della situazione del possibile conflitto è Toni, giornalista ed inviato di, ospite della puntata del 13 aprile di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4 con Sabrina Scampini alla conduzione: “Il cabinetto didiin seduta permanente. Persino in Italia le redazioni dovranno vegliare questa notte, anche l'unità di crisi della Farnesinasul chi va là. Io non credo che siamo di fronte alla vigilia di un conflitto dichiarato aperto, credo che l'sicuramente, maha fatto sempre lo farà nel modo e nel momento opportuno. Opportuno per loro ovviamente. Un alto dirigente ...

Il mondo della moda, prima di tutto. E poi le istituzioni che non possono scordare il lustro che Roberto Cavalli ha dato al made in Italy, portando nel mondo il suo estro e la la sua moda ... (lanazione)

Jannik Sinner è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano si trovava comodamente in vantaggio per 3-1 nel terzo set e ha avuto a ... (oasport)

La nuda verità - La storia di Paola Martinozzi, la farmacista su una sedia a rotelle per una sparatoria (del 13 aprile del 2018): I colpevoli sono stati condannati e la tetraplegia non ha scalfito la sua bellezza. Ma "il corpo è immobilizzato e lo sarà per sempre; la mia mente cerca la vita, la felicità e in una parola soltanto ...

DOMENICA 14 APRILE VIVICITTÀ DI PALERMO SPEGNE 40 CANDELINE: Solo alle società e agli iscritti che provengono da altre province, sarà consentito il ritiro del pettorale il giorno stesso della manifestazione (zona di partenza/arrivo) entro e non oltre le ore 8.