“Non c’è alcun legame provato tra le morti improvvise di giovani e i vaccini anti-Covid a mRNA” | l’ultimo studio dei Cdc Usa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 13 aprile 2024) L’associazione tra la somministrazione deicontro il-19 e le miocarditinegli adolescenti e neiadulti non è sostenuta dai dati scientifici. È quanto emerge dalpubblicato l’11 aprile dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti. L’indagine, condotta nello stato dell’Oregon tra il giugno 2021 e il dicembre 2022, è contenuta nel“Morbidity & Mortality Weekly Report” dei Cdc statunitensi, che mostra come non ci siaa relazione provata tra lecardiachetra ie la vaccinazione. Loè nato dalle segnalazioni di ...